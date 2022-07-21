Фото: akorda.kz
Президент , Международное сотрудничество
Токаев предложил странам ЦА запустить сеть приграничных торгово-экономических хабов
Диасов Ораз
корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии отметил, что актуальной задачей остается формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В последние годы на этом направлении достигнуты ощутимые результаты. За последние 5 лет товарооборот Казахстана с другими странами Центральной Азии вырос на 42%, достигнув 6,3 миллиарда долларов. Учитывая наличие огромных резервов для наращивания взаимной торговли, в обозримой перспективе желательно довести этот показатель до 15 миллиардов долларов», – призвал он.

Президент при этом отметил, что угроза надвигающейся глобальной рецессии, во многом спровоцированной санкционными войнами и растущим протекционизмом, выводит на первый план вопрос форсированного развития регионального экономического сотрудничества.

«В условиях рушащихся производственных и торговых цепочек поставок повсеместно и все более отчетливо проявляется тенденция к регионализации. На этом фоне приведенные мною показатели торговли между нашими странами все же не отражают весь имеющийся потенциал. Центрально-Азиатская экономическая кооперация вполне может стать если не главным, то, по крайней мере, одним из ключевых источников роста наших национальных экономик», – отметил Глава государства.

Он считает, что для полноценного использования экономического потенциала и преимуществ выгодного географического положения важно наладить тесное взаимодействие с устранением структурных и инфраструктурных ограничений.

Считает Президент полезным и принять действенные меры для запуска сети приграничных торгово-экономических хабов, которые могут служить опорными точками Единой товаропроводящей системы стран Центральной Азии с перспективой ее дальнейшего расширения.

«Казахстан уже осуществляет практические шаги в этом направлении с кыргызскими и узбекскими партнерами. В частности, на казахско-узбекской границе реализуется проект Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», на казахско-кыргызской границе – Индустриальный торгово-логистический комплекс. Договоренность о создании оптово-распределительных центров есть с Таджикистаном, а совместно с Туркменистаном мы планируем построить зерновой терминал. Эти проекты отвечают нашим общим интересам в увеличении объемов взаимного товарооборота, а также экспорта продукции на рынки ЕАЭС и других стран», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом он призвал наряду с традиционными подходами шире использовать современные пути наращивания экспорта товаров. Речь идет в том числе о развитии электронной коммерции. Указал он и на важность привлечения инвестиций.

Популярное

Все
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Новая волна технарей появится в Казахстане
Когда долги бросают в холод
Здесь зарождалась степная демократия
Суд оштрафовал оскандалившуюся "жену прокурора" в Шымкенте
Безработный нашел нарушение трудового законодательства в объявлениях о вакансиях
Посмотрите, как используется земля
...Раздавался топор дровосека
Важнейшие направления развития Жетысу заинтересовали мировые финансовые организации
Рекордный уровень экспорта зафиксирован в Казахстане
Устойчивое развитие для страны
Дом для редких и спасенных животных
Показали товар лицом
Секреты детской души
Здесь время не властно
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 июля
Не «диктуют», а разъясняют
Путешествие по родному краю
В контексте «слышащего государства»
Новые приоритеты и проекты
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Закон Республики Казахстан
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Аким ВКО озвучил свою заработную плату
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 июля
Жуткое убийство из прошлого
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Двух парней жестоко избили из-за небольшого ДТП в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля
Новый прогноз по коронавирусу на три месяца озвучили в Минздраве Казахстана
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество
Токаев предложил создать Проектный офис государств ЦА по ох…
Президент , Международное сотрудничество , Экономика
Роль ЦА в развитии трансконтинентальной торговли стремитель…
Президент , Международное сотрудничество
О сотрудничестве стран Центральной Азии с Россией и Китаем …
Президент , Международное сотрудничество
Важнейшую миссию Центральной Азии назвал Токаев

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]