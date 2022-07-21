Токаев предложил странам ЦА запустить сеть приграничных торгово-экономических хабов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии отметил, что актуальной задачей остается формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В последние годы на этом направлении достигнуты ощутимые результаты. За последние 5 лет товарооборот Казахстана с другими странами Центральной Азии вырос на 42%, достигнув 6,3 миллиарда долларов. Учитывая наличие огромных резервов для наращивания взаимной торговли, в обозримой перспективе желательно довести этот показатель до 15 миллиардов долларов», – призвал он.

Президент при этом отметил, что угроза надвигающейся глобальной рецессии, во многом спровоцированной санкционными войнами и растущим протекционизмом, выводит на первый план вопрос форсированного развития регионального экономического сотрудничества.

«В условиях рушащихся производственных и торговых цепочек поставок повсеместно и все более отчетливо проявляется тенденция к регионализации. На этом фоне приведенные мною показатели торговли между нашими странами все же не отражают весь имеющийся потенциал. Центрально-Азиатская экономическая кооперация вполне может стать если не главным, то, по крайней мере, одним из ключевых источников роста наших национальных экономик», – отметил Глава государства.

Он считает, что для полноценного использования экономического потенциала и преимуществ выгодного географического положения важно наладить тесное взаимодействие с устранением структурных и инфраструктурных ограничений.

Считает Президент полезным и принять действенные меры для запуска сети приграничных торгово-экономических хабов, которые могут служить опорными точками Единой товаропроводящей системы стран Центральной Азии с перспективой ее дальнейшего расширения.

«Казахстан уже осуществляет практические шаги в этом направлении с кыргызскими и узбекскими партнерами. В частности, на казахско-узбекской границе реализуется проект Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», на казахско-кыргызской границе – Индустриальный торгово-логистический комплекс. Договоренность о создании оптово-распределительных центров есть с Таджикистаном, а совместно с Туркменистаном мы планируем построить зерновой терминал. Эти проекты отвечают нашим общим интересам в увеличении объемов взаимного товарооборота, а также экспорта продукции на рынки ЕАЭС и других стран», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом он призвал наряду с традиционными подходами шире использовать современные пути наращивания экспорта товаров. Речь идет в том числе о развитии электронной коммерции. Указал он и на важность привлечения инвестиций.