Токаев предложил учредить фонд по охране редких видов и сохранению биоразнообразия

Глава государства выступил на Саммите лидеров по сохранению биоразнообразия COP17 в Ереване, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Как рассказал в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев, в продолжение этого начинания принята рассчитанная на 10 лет Национальная программа по сохранению биоразнообразия, направленная на восстановление естественной среды обитания, охрану видов и расширение сети особо охраняемых природных территорий.

- Мы также создаем Национальный банк генетического биоразнообразия. Казахстан также активно участвует в сотрудничестве на региональном уровне. В апреле этого года в Астане состоялся Региональный экологический саммит ООН, по итогам которого была принята Астанинская декларация об экологической солидарности в Центральной Азии. При поддержке прикаспийских государств Казахстан выступает инициатором принятия Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря, – заметил Президент.

Далее Глава государства обозначил несколько приоритетных направлений совместной работы. В числе сфер, требующих более тесной координации, Глава государства назвал управление водными ресурсами.

– В прошлом году Казахстан выступил с инициативой создания Международной водной организации в системе Организации Объединенных Наций. Мы считаем, что эта инициатива может объединить страны Центральной Азии, и при этом быть открытой для участия всех заинтересованных государств. Наша цель – укрепить водную безопасность и защитить экосистемы, благополучие которых зависит от состояния рек, озер и водно-болотных угодий, – сказал он.

Президент призвал шире использовать возможности технологического прогресса в целях сохранения биоразнообразия

– Сегодня эффективное партнерство должно опираться на цифровые технологии и искусственный интеллект, способные кардинально изменить подходы к мониторингу экосистем, управлению природными ресурсами и прогнозированию экологических угроз. В Казахстане развитие искусственного интеллекта и цифровая трансформация признаны в качестве национального приоритета. Мы предлагаем использовать Международный центр искусственного интеллекта в Астане как платформу для совместных научных исследований, анализа данных о биоразнообразии, разработки систем раннего предупреждения и подготовки профильных специалистов, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства предложил разместить в Алматы региональный офис Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии.

По его словам, этот офис мог бы оказывать поддержку странам Центральной Азии в реализации Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы по биоразнообразию, содействовать научному обмену и реализации совместных природоохранных проектов.