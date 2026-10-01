Токаев предложил запустить AI Challenge для казахстанской индустрии

Президент

Лучшие проекты, доказавшие свою эффективность, будут внедряться в производство

Фото: пресс-служба Президента РК

Выступая на международном форуме AI & Digital Bridge-2026, Глава государства заявил о необходимости проявить высочайшую ответственность и добросовестность в отношении искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz

– Хочу отметить недавнее подписание по инициативе Президента Дональда Трампа ведущими американскими технологическими компаниями Соглашения о суперинтеллекте. Полагаю, что этот подход будет рассматриваться всеми заинтересованными странами как модель, которую можно было бы после тщательного обсуждения принять на глобальном уровне, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан последовательно создает условия для трансформации в полностью цифровое государство. В этой связи он рассказал участникам о системных шагах и достижениях РК.

– В прошлом году объем казахстанского экспорта IT-услуг превысил 1 млрд долларов. Нашими цифровыми решениями пользуются в более чем 100 странах мира. Все эти успехи отражают искреннее стремление Казахстана способствовать прогрессу во имя процветания нашей страны и всего мира. Тем не менее, в сфере передовых технологий нельзя останавливаться на достигнутом. Если мы стремимся сформировать мощный технологический фундамент нашей страны, то должны оказывать реальную поддержку инновационным стартап-компаниям и реализовывать передовые проекты, – полагает Глава государства.

В данном контексте Президент считает важным сформировать перечень индустриальных AI-задач, в основе которых должны быть реальные запросы экономики.

Касым-Жомарт Токаев также предложил на основе этого перечня запустить AI Challenge с привлечением казахстанских и зарубежных команд. Лучшие проекты, доказавшие свою эффективность, будут внедряться в производство.

#Токаев #индустрия #команды #AI Challenge

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