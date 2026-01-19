В Астане состоялось заседание Рабочей группы по Парламентской реформе с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В начале мероприятия Государственный советник Ерлан Карин проинформировал Президента о деятельности Рабочей группы, отметив значительный объем предлагаемых конституционных изменений по трансформации Парламента. Госсоветник представил общее видение членов Рабочей группы, подчеркнув, что преобразования будут содействовать модернизации политической системы в соответствии с требованиями времени.

Помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев рассказал о ключевых подходах к конституционной реформе, выработанных членами Рабочей группы на основе предложений граждан. В частности, с октября прошлого года на заседаниях был рассмотрен весь спектр вопросов деятельности нового однопалатного Парламента, в том числе его численность, сроки полномочий, порядок избрания, механизмы законотворчества, а также взаимодействие с другими институтами власти.

Директор Института парламентаризма Наталья Пан сообщила о предложениях граждан, экспертов и общественных объединений, поступающих на платформы e-Otinish и eGov. В течение нескольких месяцев свои инициативы по конституционной реформе направили все семь политических партий, десятки неправительственных организаций, бизнес-структуры, а также ученые-правоведы и эксперты. Наряду с предложениями по Парламентской реформе в Рабочую группу поступило порядка 1,6 тысячи обращений граждан, касающихся общего конституционного устройства, совершенствования политических и общественных институтов

Руководитель фракции партии AMANAT в Мажилисе Елнур Бейсенбаев, лидер партии «Ақ жол» Азат Перуашев и руководитель фракции Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов в своих выступлениях подчеркнули масштабность предстоящих конституционных изменений в рамках Парламентской реформы. По их словам, на рабочих встречах депутатов в регионах граждане проявляли живой интерес к предстоящей политической реформе.

Со своими идеями и предложениями также выступили председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Нурлан Бекназаров, депутаты Мажилиса Унзила Шапак, Марат Башимов, Никита Шаталов, политолог Бурихан Нурмухамедов.

Подводя итоги заседания, Глава государства отметил, что с начала обсуждения конституционной реформы прошло уже почти полгода. За это время в обществе в целом сложилось правильное понимание целей и задач предстоящей трансформации высшего законодательного органа страны.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что внимательно следит за общественными дискуссиями, развернувшимися после его сентябрьского Послания народу страны и детально рассматривает все результаты обсуждений, экспертные заключения, проекты предлагаемых поправок, а также многочисленные предложения граждан по конституционной реформе.

Говоря о значении и содержании реформирования политической системы, Президент подчеркнул, что предстоит глубокая реконструкция институциональной основы и системное переформатирование законодательной ветви власти.