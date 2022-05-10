Токаев прибыл с государственным визитом в Турцию

Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл с государственным визитом в Турецкую Республику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В международном аэропорту турецкой столицы «Эсенбога» лидера Казахстана встретил вице-президент Турции Фуат Октай, губернатор Анкары Васип Шахин и ряд других официальных лиц.

В рамках двухдневного визита в Анкару запланированы переговоры с Президентом Турции в узком и расширенном составах, участие в казахско-турецком бизнес-форуме и ряд встреч с капитанами турецкого бизнеса.