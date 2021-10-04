Президент
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область. Об этом сообщил на своей странице в Facebook
пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Kazpravda.kz
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«В ходе поездки Президент Казахстана посетит биофармацевтический завод иммунобиологических препаратов и ознакомится с процессом приготовления вакцины.
Глава государства также посетит социальные объекты и заслушает доклад акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева о социально-экономической ситуации в регионе», – сообщил Берик Уали.