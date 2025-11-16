Продолжается государственный визит президента Казахстана в Узбекистан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев прибыл в конгресс-центр Ташкента для участия в VII консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
Главу государства встретил президент Узбекистана.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев по приглашению Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом Узбекистане.
Сегодня президент Казахстана примет участие в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая также пройдет в Ташкенте.