Токаев приехал с рабочей поездкой в Семей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Семей, передает Kazpravda.kz.
"Президент примет участие в церемонии открытия памятника "Ұлы ақын Абай ұлдарымен" и осмотрит государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая "Жиделі-Бөрлі". В рамках визита Касым-Жомарт Токаев ознакомится с ходом строительных работ в микрорайоне "Карагайлы". Главе государства представят выставку фонда редких изданий Абая, книги, опубликованные в серии "Мир Абая". Также запланирована встреча с абаеведами", – сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook.
"Президент примет участие в церемонии открытия памятника "Ұлы ақын Абай ұлдарымен" и осмотрит государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая "Жиделі-Бөрлі". В рамках визита Касым-Жомарт Токаев ознакомится с ходом строительных работ в микрорайоне "Карагайлы". Главе государства представят выставку фонда редких изданий Абая, книги, опубликованные в серии "Мир Абая". Также запланирована встреча с абаеведами", – сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook.
Он отметил, что в завершение поездки Президент посетит мемориальный комплекс "Абай-Шакарим" и дом-музей поэта в поселке Жидебай.