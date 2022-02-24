Токаев пригласил Эрдогана посетить с визитом Казахстан

Президент
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

Глава государства провел онлайн-встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, находящимся в столице Казахстана с рабочим визитом.

В ходе беседы собеседники обсудили перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Лидер Казахстана передал наилучшие пожелания Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, вновь подтвердив приглашение турецкому руководителю посетить Казахстан в текущем году. Сроки визита прорабатываются по дипломатическим каналам.



Глава государства высказал уверенность в том, что предстоящее на следующей неделе в Нур-Султане XII заседание Казахстанско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства. Касым-Жомарт Токаев подтвердил поддержку совместных проектов с участием турецких компаний со стороны Правительства Казахстана.



В свою очередь Мевлют Чавушоглу выразил признательность Главе нашего государства за возможность встречи. Министр также передал Касым-Жомарту Токаеву слова поддержки от Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, высказав соболезнования в связи с трагическими последствиями январских событий.

Турецкий дипломат заявил о полной поддержке Турцией политических и экономических реформ, осуществляемых под руководством лидера Казахстана.






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