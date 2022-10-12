Фото: пресс-служба президента РК
Президент , Международное сотрудничество , Экономика
Токаев пригласил катарские компании к участию в инвестпроектах в Казахстане

Лидеры Казахстана и Катара провели переговоры в расширенном формате, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахско-катарских отношений, уделив особое внимание перспективам торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Президент Казахстана отметил, что рассматривает Катар в качестве авторитетного члена международного сообщества, играющего важную роль на мировой арене.

Главы государств подтвердили взаимное стремление к укреплению торгово-экономических связей. Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности оказать всяческую поддержку катарским компаниям и пригласил их принять активное участие в реализации совместных инвестиционных проектов в нашей стране. В частности, он указал на наличие возможностей в сферах сельского хозяйства, энергетики, нефтехимии, горнодобывающей промышленности, финансов.

Президент отметил, что в следующем году Казахстан и Катар отметят 30-летнюю годовщину установления дипломатических отношений.

«Это знаковая веха. За этот период мы установили тесное межгосударственное сотрудничество. Налажен конструктивный политический диалог, основанный на узах традиционной дружбы и прочного партнерства. Ярким свидетельством этому являются построенные в Астане мечеть «Аль-Фараби» и образовательный центр имени шейха Тамима. Кроме того, недавно начато строительство перинатального центра в селе Отеген батыр Алматинской области. Мы всегда будем помнить о всесторонней поддержке и вкладе Государства Катар в развитие нашей страны. Готовы и впредь укреплять казахско-катарские отношения», – заявил глава государства.

В свою очередь шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразил Касым-Жомарту Токаеву признательность за теплое гостеприимство и поздравил его с предстоящими Днем Республики.

Лидер Катара заявил о приверженности дальнейшему развитию всесторонних связей с Казахстаном, подчеркнув необходимость активизации работы двусторонней межправительственной комиссии. Он также высказался за продолжение работы в рамках многосторонних структур, в том числе по линии СВМДА.

 

 

Популярное

Все
В Казахстане предлагают применять принудительный труд в качестве административного наказания
Развитие госуправления: промежуточные итоги и необходимые реформы
В Кызылорде из-за невнимательности чиновников бизнес-леди оштрафовали на 600 тыс. тенге
Свыше 11 тыс. граждан с ограниченными возможностями получат финансовую помощь в Актау
Старая сказка на новый лад
Модницам на заметку
Овощи круглый год
Ориентир – Новый Казахстан
На земле отцов
Суд да дело
В условиях высоких инфляционных ожиданий
Принципиальный шаг в новую эпоху
Расширяются связи
Кто отправится в Глазго
Сломанные судьбы
Время решительных мер
Из-за аварии на скважине водозабора больше недели без воды оставался крупный жилой массив близ Алматы
Многое нужно наверстать
Крупнейшая в Центральной Азии
Тариф для ускорения
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Экономическое развитие немыслимо без науки
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
Застали с рачком
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Игорь Лепеха стал заместителем министра внутренних дел Казахстана
Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
В чем заключена сила Казахстана, объяснил президент Токаев
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
СВМДА: вызовы и перспективы трансформации
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Токаев посетил гимназию имени Абая для одаренных детей в Павлодаре
Токаев: Я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Закон Республики Казахстан
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Международное сотрудничество , Мажилис , Общество
Семьи казахстанских дипломатов смогут работать в Швейцарии
Международное сотрудничество , Политика
Госвизит эмира Катара в Казахстан: какие документы подписаны
Президент , Международное сотрудничество
Президент Токаев наградил эмира Катара орденом "Алтын Қыран"
Президент , Международное сотрудничество
Токаев: Катар для Казахстана – самый важный партнер на Ближ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]