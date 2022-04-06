Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президент Казахстана и Наследный принц Абу-Даби обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан. Касым-Жомарт Токаев также поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна с успешным проведением всемирной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае.

Особое внимание в ходе беседы было уделено перспективам развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Собеседники подтвердили взаимное стремление к дальнейшему расширению политического диалога и экономических связей. В частности, высказана заинтересованность в реализации совместных инвестиционных проектов.

В завершение Глава нашего государства пригласил Наследного принца Абу-Даби совершить официальный визит в Казахстан в текущем году.