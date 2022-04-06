Президент , Международное сотрудничество , Политика
Токаев пригласил Наследного принца Абу-Даби посетить Казахстан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президент Казахстана и Наследный принц Абу-Даби обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан. Касым-Жомарт Токаев также поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна с успешным проведением всемирной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае.

Особое внимание в ходе беседы было уделено перспективам развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Собеседники подтвердили взаимное стремление к дальнейшему расширению политического диалога и экономических связей. В частности, высказана заинтересованность в реализации совместных инвестиционных проектов.

В завершение Глава нашего государства пригласил Наследного принца Абу-Даби совершить официальный визит в Казахстан в текущем году.

 

 

 

 

Популярное

Все
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
Снег и дожди идут в Казахстан
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Грозит ли Казахстану дефицит продуктов питания, рассказал глава Минторговли
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Глава МЧС ответил на вопрос по поводу должности его сына
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии

Читайте также

Политика , Кадровые назначения , Правительство
Алмат Абдикешов назначен руководителем аппарата Минэкологии
Президент , Международное сотрудничество
Токаев посетит с государственным визитом Кыргызстан
Международное сотрудничество , Россия
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответи…
Президент , Поручения
Генпрокурор – Токаеву о возврате активов из-за рубежа: Анал…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021