Токаев пригласил патриарха Кирилла в Казахстан

Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в ходе своей рабочей поездки в Москву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.
Председатель Сената передал главе Русской православной церкви приглашение Президента страны Касым-Жомарта Токаева принять участие в предстоящем Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре 2022 года.
Маулен Ашимбаев отметил, что казахстанцы высоко ценят вклад Святейшего патриарха Кирилла в продвижение моральных, нравственных ценностей в современном мире, в развитие межрелигиозного диалога, в укрепление мира и согласия между народами.
На встрече были обсуждены вопросы подготовки к предстоящему Съезду лидеров мировых и традиционных религий.
«За 18 лет состоялось шесть съездов, и казахстанский межрелигиозный форум стал представительной и признанной диалоговой площадкой. Пользуясь возможностью, хочу выразить признательность Московскому патриархату за постоянную и активную поддержку этой инициативы Казахстана», - сказал спикер Сената.
По словам Маулена Ашимбаева, тематика предстоящего форума определена, как «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период». Спикер Сената подчеркнул, что в новых условиях важно объединить усилия для поиска ответов на вызовы современного мира.
В ходе беседе стороны также отметили традиционно высокий уровень взаимоотношений между Казахстаном и Россией.
«Огромный вклад в развитие отношений между двумя странами внес и вносит Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев. Президент страны Касым-Жомарт Токаев продолжает эту политику и уделяет большое внимание дальнейшему укреплению взаимоотношений между нашими странами. Сенат Парламента Казахстана, со своей стороны, делает все необходимое для дальнейшего развития казахстанско-российских отношений, включая правовое обеспечение договорённостей, достигнутых руководителями наших стран», - отметил спикер Сената.
В свою очередь, Святейший патриарх Кирилл выразил признательность Главе государства и с благодарностью принял приглашение принять участие в работе съезда.
Глава РПЦ высоко оценил усилия Казахстана по продвижению межрелигиозного диалога на глобальном уровне. Патриарх Кирилл особо отметил выдающуюся роль Первого Президента Казахстана - Елбасы в укреплении Независимости страны и формировании эффективной модели мира и согласия. Он также отметил большой вклад Главы государства в сохранение преемственности этой политики и дальнейшее укрепление общественного согласия в стране на современном этапе. Предстоятель РПЦ также подчеркнул высокий уровень взаимоотношений Казахстана и России. Он выразил уверенность в том, что духовные лидеры должны делать все возможное, чтобы союзническое партнёрство наших стран укреплялось и развивалось в предстоящий период.
В завершении встречи спикер Сената отметил, что, в целом, инициативы Казахстана в сфере межконфессионального диалога тесно коррелируются с деятельностью Русской православной церкви. В связи с этим Маулен Ашимбаев выразил готовность к дальнейшему активному сотрудничеству по продвижению межрелигиозного диалога и согласия на международном уровне.
Председатель Сената передал главе Русской православной церкви приглашение Президента страны Касым-Жомарта Токаева принять участие в предстоящем Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре 2022 года.
Маулен Ашимбаев отметил, что казахстанцы высоко ценят вклад Святейшего патриарха Кирилла в продвижение моральных, нравственных ценностей в современном мире, в развитие межрелигиозного диалога, в укрепление мира и согласия между народами.
На встрече были обсуждены вопросы подготовки к предстоящему Съезду лидеров мировых и традиционных религий.
«За 18 лет состоялось шесть съездов, и казахстанский межрелигиозный форум стал представительной и признанной диалоговой площадкой. Пользуясь возможностью, хочу выразить признательность Московскому патриархату за постоянную и активную поддержку этой инициативы Казахстана», - сказал спикер Сената.
По словам Маулена Ашимбаева, тематика предстоящего форума определена, как «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период». Спикер Сената подчеркнул, что в новых условиях важно объединить усилия для поиска ответов на вызовы современного мира.
В ходе беседе стороны также отметили традиционно высокий уровень взаимоотношений между Казахстаном и Россией.
«Огромный вклад в развитие отношений между двумя странами внес и вносит Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев. Президент страны Касым-Жомарт Токаев продолжает эту политику и уделяет большое внимание дальнейшему укреплению взаимоотношений между нашими странами. Сенат Парламента Казахстана, со своей стороны, делает все необходимое для дальнейшего развития казахстанско-российских отношений, включая правовое обеспечение договорённостей, достигнутых руководителями наших стран», - отметил спикер Сената.
В свою очередь, Святейший патриарх Кирилл выразил признательность Главе государства и с благодарностью принял приглашение принять участие в работе съезда.
Глава РПЦ высоко оценил усилия Казахстана по продвижению межрелигиозного диалога на глобальном уровне. Патриарх Кирилл особо отметил выдающуюся роль Первого Президента Казахстана - Елбасы в укреплении Независимости страны и формировании эффективной модели мира и согласия. Он также отметил большой вклад Главы государства в сохранение преемственности этой политики и дальнейшее укрепление общественного согласия в стране на современном этапе. Предстоятель РПЦ также подчеркнул высокий уровень взаимоотношений Казахстана и России. Он выразил уверенность в том, что духовные лидеры должны делать все возможное, чтобы союзническое партнёрство наших стран укреплялось и развивалось в предстоящий период.
В завершении встречи спикер Сената отметил, что, в целом, инициативы Казахстана в сфере межконфессионального диалога тесно коррелируются с деятельностью Русской православной церкви. В связи с этим Маулен Ашимбаев выразил готовность к дальнейшему активному сотрудничеству по продвижению межрелигиозного диалога и согласия на международном уровне.