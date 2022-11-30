Токаев пригласил спикера Сената Франции посетить с визитом Казахстан

Президент отметил важность укрепления межпарламентских связей между двумя государствами.
В рамках официального визита во Францию Касым-Жомарт Токаев посетил Сенат Французской Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Президента Касым-Жомарта Токаева во дворе здания Сената лично встретил Жерар Ларше. Затем глава государства и спикер Сената обошли строй Почетного караула.
В ходе встречи президент Казахстана выразил уверенность, что договоренности, достигнутые в рамках его официального визита в Париж, придадут новый импульс многогранному сотрудничеству между странами.
По словам Касым-Жомарта Токаева, переговоры с Эмманюэлем Макроном подтвердили стратегический характер партнерства между Казахстаном и Францией.
Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества, привлечению инвестиций в энергетическую и транспортно-логистическую сферы.
Президент отметил важность укрепления межпарламентских связей между двумя государствами. В этой связи он пригласил спикера Сената посетить с визитом Казахстан.
Жерар Ларше высоко оценил проводимые в нашей стране политические и экономические реформы. Он выразил готовность к активному взаимодействию для развития сотрудничества между Казахстаном и Францией.
В завершение встречи президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей Сената Франции.