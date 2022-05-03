Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества и Дню Победы

Пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал об участии Главы государства в мероприятиях по случаю Дня Победы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

«В нынешнем году 9 мая Глава государства Касым-Жомарт Токаев планирует участвовать в традиционной церемонии возложения цветов к Вечному огню у монумента «Отан қорғаушылар» в столице.

Кроме того, 6 мая Президент примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня защитника Отечества и Дня Победы», – сообщил Желдибай.

По поручению Главы государства в этом году во всех регионах осуществляются единовременные выплаты ветеранам войны в размере не менее 1 млн тенге. Материальная поддержка также будет оказана труженикам тыла и приравненным к ним гражданам, отметил пресс-секретарь Президента РК.

«8-9 мая на уровне акимов регионов будут организованы личные встречи с участниками войны и членами их семей. По всей стране пройдут благотворительные акции «Ардагерлерге тағзым».

Государством и впредь на системной основе будет оказываться вся необходимая помощь нашим ветеранам», – резюмировал он.