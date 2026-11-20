Об этом Глава государства заявил во время выступления на третьем Форуме работников сельского хозяйства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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«В марте на общенациональном референдуме была принята новая Конституция – главный документ нашего государства. Не будет преувеличением сказать, что это историческое решение, непосредственно повлиявшее на судьбу нашей нации», - отметил Президент.

В Основном законе защита Суверенитета и Независимости, укрепление общенационального единства закреплены в качестве основополагающих принципов государства. Развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций признано стратегическим направлением.

В Основном законе провозглашен принцип «Закон и Порядок» как один из важнейших ценностей.

«Для меня «Закон и Порядок» - это основополагающий принцип в построении Справедливого Казахстана. В конечном счете, в основу масштабных политических и социально-экономических преобразований положен именно этот принцип. Ведь совершенно очевидно, что без верховенства закона и порядка в обществе ни одна реформа не принесет ожидаемых результатов», - подчеркнул Глава государства.

По словам Президента, посягательство на государственную казну, попрание конституционных норм – это тягчайшее преступление против государства.

«Поэтому мы будем вести всестороннюю и решительную борьбу со всеми общественными пороками, в том числе с коррупцией. Высокие государственные награды, превосходное образование и большой опыт уже не могут, да и не должны служить основанием для выдачи некой индульгенции на совершение противоправных действий. Оценке подлежит только нынешняя работа, а не успехи вчерашних дней. Показателем компетентности выступают конкретные результаты и ответственное отношение к делу. Я как Президент основываю свое отношение к людям именно согласно полученным результатам. С моей стороны не высказывается излишних или завышенных требований. Речь идет о личной дисциплине, собранности, добропорядочности, приверженности государственным интересам, не более того», - особо отметил Глава государства.

Это вполне обычные, обоснованные требования, которые предъявляются ко всем без исключения должностным лицам. И эти требования подлежат безусловному выполнению.