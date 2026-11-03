Токаев принял главу АО «НК «QazaqGaz»

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Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Алибека Жамауова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду



Глава государства был проинформирован о результатах деятельности национальной компании за 2026 год и о планах на ближайшие годы. Президенту было доложено об обеспечении природным газом населения и экономики страны, а также о полной готовности национальной компании QazaqGaz к отопительному сезону 2026-2027 годов.



Как сообщил Алибек Жамауов, в рамках исполнения поручений Главы государства по активизации геологоразведки ведутся работы на участках Шалкар, Саралжын, Малдыбай, Северный-2, Северный-1, Аккудук и Придорожное.



Касым-Жомарту Токаеву рассказали о реализации крупных инфраструктурных проектов. Продолжается строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 1 млрд м³ газа в год, срок ввода в эксплуатацию запланирован на ІІІ квартал 2027 года.



По проекту строительства второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент ведутся работы по инженерному проектированию, закупке оборудования и материалов, начаты строительно-монтажные работы. По проекту строительства ГПЗ Кашаган мощностью 2,5 млрд м³ газа в год и по Карачаганакскому ГПЗ мощностью 5 млрд м³ газа в год определены ЕРС-подрядчики.



Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» также представил информацию о внедрении цифровых решений в газовой отрасли. В рамках инициативы Aqyl Energy осуществляется цифровизация процессов учета и управления газоснабжением с применением современных технологий, включая элементы искусственного интеллекта и аналитики данных.



Продолжается поэтапная замена более 1,3 миллиона приборов учета газа на интеллектуальные счетчики. Кроме того, Глава государства был проинформирован о планах национальной компании по газификации северных регионов – Кокшетау и Петропавловска, развитию рынка газомоторного топлива, строительству малотоннажного завода по производству СПГ в Рудном мощностью 50 тыс. т/год, старту строительства 4-го подземного хранилища газа.



По итогам встречи Президент дал ряд поручений, направленных на обеспечение стабильного газоснабжения населения и экономики в отопительный период, продолжение работ по расширению ресурсной базы товарного газа.