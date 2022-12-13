Токаев принял главу индийского мультинационального конгломерата

В ходе встречи были рассмотрены перспективы реализации долгосрочных и стратегически важных инвестиционных проектов.

Глава государства принял президента компании Adani Group Гаутама Адани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы реализации долгосрочных и стратегически важных инвестиционных проектов.

«Касым-Жомарт Токаев поприветствовал планы индийского мультинационального конгломерата Adani Group по развитию транспортной инфраструктуры в регионе. Президент отметил, что Казахстан проводит работу над диверсификацией транспортных направлений и активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут», - рассказали в Акорде.

В свою очередь, Гаутам Адани рассказал Касым-Жомарту Токаеву о заинтересованности компании в установлении сотрудничества с казахстанской стороной и в других важнейших секторах экономики, таких как энергетика, нефтехимия и возобновляемые источники энергии.