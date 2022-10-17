Токаев принял нового посла Казахстана в Великобритании

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Великобритании Магжана Ильясова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе беседы глава государства подчеркнул приоритетную важность дальнейшего укрепления сотрудничества с Соединенным Королевством.

Президент поставил перед Магжаном Ильясовым ряд конкретных задач, в том числе в части активизации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами.