На встрече были обсуждены перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в горно-металлургическом комплексе Казахстана

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе визита в Мюнхен Касым-Жомарт Токаев принял председателя наблюдательного совета Aurubis AG Фрица Варенхольта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства отметил, что Германия является одним из ключевых экономических и технологических партнеров Казахстана в Европе.

Президент подчеркнул, что одной из приоритетных задач отечественной промышленности является переход от сырьевой модели к глубокой переработке металлов, внедрению передовых технологий и производству продукции с высокой добавленной стоимостью.

В числе приоритетных направлений взаимодействия были отмечены комплексная переработка сложного медьсодержащего сырья, извлечение попутных металлов, развитие рециклинга, а также локализация производств последующих переделов.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству национальной компании «Тау-Кен Самрук» и Aurubis в сфере переработки медного металлолома и техногенных минеральных образований на территории Казахстана.

Стороны рассмотрели возможность разработки совместного плана действий по реализации перспективных проектов в данном направлении.