Токаев принял президента компании NVIDIA

Президент приветствовал партнерство NVIDIA с компанией Higgsfield. По его словам, Казахстан гордится тем, что компания является частью отечественного технологического проекта

Фото: Акорда

Глава государства принял сооснователя и президента компании NVIDIA Дженсена Хуанга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость визита президента компании NVIDIA для укрепления двустороннего сотрудничества и выразил признательность за его личный вклад в развитие отечественной экосистемы искусственного интеллекта.

– Этот визит имеет для нас большое значение с точки зрения придания серьезного импульса сотрудничеству с NVIDIA. Я хотел бы лично поблагодарить Вас за вклад в укрепление нашего партнерства и за то, что Вы делаете для Казахстана, – отметил Глава государства.



Касым-Жомарт Токаев назвал развитие искусственного интеллекта и цифровизации в качестве национального приоритета, а также напомнил, что текущий год объявлен в стране Годом цифровизации и искусственного интеллекта.



Президент приветствовал партнерство NVIDIA с компанией Higgsfield. По его словам, Казахстан гордится тем, что компания является частью отечественного технологического проекта.

Глава NVIDIA высоко оценил поставленную Президентом в самом начале новой индустриальной революции стратегическую цель превратить Казахстан в AI-нацию, государство, ориентированное на развитие и повсеместное внедрение искусственного интеллекта.



Кроме того, Дженсен Хуанг предложил сделать Казахстан Хабом мирового Physical AI.

– Для развития искусственного интеллекта необходимы прежде всего энергетические ресурсы, а также люди, обладающие знаниями в области науки, математики и технологий. Казахстан располагает значительным потенциалом для развития каждого из этих направлений, – сказал Дженсен Хуанг.

Он также указал на значительный прогресс, достигнутый за последний год в рамках сотрудничества NVIDIA с Казахстаном, отдельно остановившись на укреплении связей с технологическими компаниями.

– За последний год наше сотрудничество принесло значительные результаты. Мы развиваем партнерские отношения с казахстанскими компаниями, включая Firebird AI KZ Ltd и Казахтелеком, а также поддерживаем Higgsfield – первого казахстанского технологического единорога, который стал заметным участником глобальной технологической экосистемы. Я очень впечатлен и горжусь той работой, которую мы проделали вместе. Это лишь начало долгого пути. Я благодарен за то, что ваша страна решила сотрудничать с нами, – резюмировал руководитель компании.

Глава государства наградил Дженсена Хуанга орденом «Достық» I степени за вклад в развитие искусственного интеллекта в Казахстане.