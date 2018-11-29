Токаев принял участие в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге

Фото:пресс-служба Сената РК
Казахстанские парламентарии во главе с Председателем Сената Парламента Касым-Жомартом Токаевым приняли участие в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты.

На заседании Совета и 48-ом пленарном заседании МПА СНГ руководители парламентов государств-участников обсудили более двадцати актуальных вопросов. В повестку дня включены такие важные модельные законы, как: "О добровольной пожарной охране", "О персональных данных", рассмотрены вопросы о подготовке к наблюдению за выборами в органы государственной власти стран СНГ в первом полугодии 2019 года и утвержден план работы МПА СНГ на 2019 год.

Депутаты Сената также приняли участие в заседании объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, в заседаниях постоянных комиссий МПА СНГ: по вопросам обороны и безопасности; по политическим вопросам и международному сотрудничеству; по правовым вопросам.

В Таврическом Дворце с участием парламентариев состоялось открытие экспозиции, посвященной 90-летию Чингиза Айтматова.

На пресс-конференции по итогам Совета МПА СНГ Глава Сената поделился мнением относительно возможности участия стран СНГ в реализации китайского проекта "Один пояс, один путь". По его мнению, значение китайской стратегии многократно усиливается на фоне турбулентности мировой экономики и международной ситуации, санкционного противостояния, роста торговых противоречий между ведущими игроками.

"Активное участие стран СНГ в данном проекте будет способствовать наращиванию интеграционных процессов в Евразии, развитию региональных торговых связей. Кроме того, это позволит нивелировать негативные последствия санкционных войн", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава Сената отметил, что государства, представленные в МПА СНГ, уже ощутили выгоды от участия в проекте. В повестке дня дальнейшее развитие этой инициативы, речь идет о решении практических вопросов, связанных с формированием транспортно-логистических коридоров и соответствующей инфраструктуры.

"Мы считаем перспективной тему развития торговли и экономического сотрудничества в межпарламентском диалоге. Депутаты в рамках МПА СНГ могут внести существенный вклад в формирование законодательной, нормативной базы. Уверен, что продвижение концепции "Один пояс, один путь" будет способствовать гармонизации интеграционных процессов в большой Евразии", – подчеркнул Токаев.

Спикер казахстанского Сената также положительно оценил итоги работы Ассамблеи в этом году. Парламентариями стран СНГ создан правовой фундамент, опираясь на который, страны — члены ассамблеи могут находить взаимоприемлемые решения правовых, экономических, социальных проблем. Однако останавливаться на достигнутом нельзя, считает Касым-Жомарт Токаев, необходима консолидация усилий для совершенствования рабочего процесса с учетом развития цифровых технологий.

Популярное

Все
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Токаев лично вмешался в дело задержанного в Польше казахстанца: подробности
Застрявших в горах подростков спасли в Алматинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
В Туркестанской области эвакуировали 81 человека из зоны подтопления
В Караганде детям возвращают слух с помощью имплантации
Казахскую тазы представили на международной выставке
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Alibaba может войти в совет по развитию ИИ при Президенте РК
Конституция отражает новую модель отношений государства и личности - Эдуард Полетаев
Спасатели устроили гендер-пати для коллеги в СКО
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
Лазерный луч защитит на дороге
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
В центре внимания – редкоземельные материалы
Не допускать давления на бизнес
Растет интерес к Алматы
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных госорганов
В шаге от элиты
Токаев посадил дерево в столичном парке «Самал»
Золото завоевала инспектор СОБРа
Ответственное и осознанное участие
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб

Читайте также

Лидеры стран Персидского залива встретятся в Саудовской Ара…
О новой Конституции рассказал спикер Мажилиса на заседании …
Крупный бизнес объединился с партией AMANAT
Во Вьетнаме новый премьер-министр

