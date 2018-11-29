Токаев принял участие в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге

Казахстанские парламентарии во главе с Председателем Сената Парламента Касым-Жомартом Токаевым приняли участие в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты.
На заседании Совета и 48-ом пленарном заседании МПА СНГ руководители парламентов государств-участников обсудили более двадцати актуальных вопросов. В повестку дня включены такие важные модельные законы, как: "О добровольной пожарной охране", "О персональных данных", рассмотрены вопросы о подготовке к наблюдению за выборами в органы государственной власти стран СНГ в первом полугодии 2019 года и утвержден план работы МПА СНГ на 2019 год.
Депутаты Сената также приняли участие в заседании объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, в заседаниях постоянных комиссий МПА СНГ: по вопросам обороны и безопасности; по политическим вопросам и международному сотрудничеству; по правовым вопросам.
В Таврическом Дворце с участием парламентариев состоялось открытие экспозиции, посвященной 90-летию Чингиза Айтматова.
На пресс-конференции по итогам Совета МПА СНГ Глава Сената поделился мнением относительно возможности участия стран СНГ в реализации китайского проекта "Один пояс, один путь". По его мнению, значение китайской стратегии многократно усиливается на фоне турбулентности мировой экономики и международной ситуации, санкционного противостояния, роста торговых противоречий между ведущими игроками.
"Активное участие стран СНГ в данном проекте будет способствовать наращиванию интеграционных процессов в Евразии, развитию региональных торговых связей. Кроме того, это позволит нивелировать негативные последствия санкционных войн", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава Сената отметил, что государства, представленные в МПА СНГ, уже ощутили выгоды от участия в проекте. В повестке дня дальнейшее развитие этой инициативы, речь идет о решении практических вопросов, связанных с формированием транспортно-логистических коридоров и соответствующей инфраструктуры.
"Мы считаем перспективной тему развития торговли и экономического сотрудничества в межпарламентском диалоге. Депутаты в рамках МПА СНГ могут внести существенный вклад в формирование законодательной, нормативной базы. Уверен, что продвижение концепции "Один пояс, один путь" будет способствовать гармонизации интеграционных процессов в большой Евразии", – подчеркнул Токаев.
Спикер казахстанского Сената также положительно оценил итоги работы Ассамблеи в этом году. Парламентариями стран СНГ создан правовой фундамент, опираясь на который, страны — члены ассамблеи могут находить взаимоприемлемые решения правовых, экономических, социальных проблем. Однако останавливаться на достигнутом нельзя, считает Касым-Жомарт Токаев, необходима консолидация усилий для совершенствования рабочего процесса с учетом развития цифровых технологий.
