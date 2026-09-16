Токаев принял участие в первом саммите «Центральная Азия – Республика Корея»

Глава государства выразил признательность Президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну за теплый прием и безупречную организацию первого саммита «Центральная Азия – Республика Корея», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

– Данный диалог имеет богатую историю – он был начат еще 20 лет назад по инициативе корейской стороны. Сегодня формат взаимодействия выходит на высший политический уровень. Это поистине кульминационный момент нашего многопланового сотрудничества, свидетельство подлинно стратегических отношений и взаимного доверия. Нынешний саммит по праву можно назвать историческим событием. Особо хотел бы отметить политическую волю и личный вклад Президента Ли Чжэ Мёна в созыв этой знаменательной встречи. Мы видим твердое стремление Республики Корея выстраивать равноправное и долгосрочное партнерство с государствами Центральной Азии, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в Казахстане с большим уважением и теплотой относятся к корейскому народу, его уникальной истории, традициям, культуре.

– Республика Корея явила один из самых вдохновляющих примеров национального подъема в современном мире. Благодаря ставке на образование, инновации и человеческий капитал вам удалось в кратчайшие сроки войти в число ведущих технологических держав. Это закономерный результат трудолюбия, дисциплины и целеустремленности, который вызывает искреннее восхищение и находит глубокий отклик у казахского народа, – сказал Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев представил свое видение дальнейшего развития многостороннего сотрудничества. Первым направлением он назвал торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.

– В прошлом году объем взаимной торговли между Центральной Азией и Кореей впервые превысил 10 млрд долларов. Около половины всего регионального товарооборота приходится на Казахстан. Сеул входит в число десяти ведущих торговых партнеров нашей страны, занимает 9-е место среди крупнейших инвесторов с валовым объемом инвестиций свыше 12 млрд долларов. В Казахстане действуют более тысячи совместных предприятий с корейским капиталом. На протяжении многих лет на казахстанском рынке успешно работают такие ведущие компании, как Kia, Hyundai, Doosan, Posco, Samsung, Lotte, Hanwha. Сегодня двустороннее сотрудничество выходит на новый уровень. В рамках визита подписаны коммерческие соглашения на сумму порядка 19 млрд долларов – это убедительный показатель высокой динамики нашего экономического взаимодействия, – заметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан и далее готов создавать все необходимые условия для работы корейских компаний. По его словам, этой цели служит программа Altyn Visa, упрощающая долгосрочное присутствие инвесторов в Казахстане.

– Значительный потенциал, требующий дальнейшего углубления экономического сотрудничества, имеется в промышленной сфере. Показательным примером служит запущенный в прошлом году в Казахстане завод KIA Qazaqstan мощностью 70 тысяч автомобилей в год. Вокруг предприятия формируется полноценный кластер. Полагаю, именно такую модель взаимодействия следует использовать и в других отраслях, соединив технологические возможности Кореи с производственным потенциалом нашей страны. В этом ключе хотел бы поприветствовать проведение Первой встречи министров промышленности стран Центральной Азии и Республики Корея. В развитие этой инициативы предлагаем запустить Партнерство промышленного и технологического развития «Центральная Азия – Корея». В рамках данного механизма наши правительства могли бы сформировать портфель флагманских совместных проектов с акцентом на локализацию производства, трансфер технологий, развитие региональной кооперации и экспорт готовой продукции на рынки третьих стран. Уверен, запланированный на сегодня бизнес-форум «Центральная Азия – Корея» внесет свой весомый вклад в этот процесс, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним приоритетом Президент считает развитие транспортно-логистического потенциала. По его мнению, в условиях глубоких изменений в глобальной цепочке поставок возросла роль Центральной Азии как важного связующего звена между Востоком и Западом.

– Казахстан ставит задачу увеличить совокупные объемы транзитных перевозок через свою территорию до 100 млн тонн. В данном контексте особое внимание придаем развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, его часто называют Средним коридором. За последние шесть лет объемы грузоперевозок по этому коридору выросли в пять раз. В обозримой перспективе мы намерены увеличить его пропускную способность до 20 млн тонн. На наш взгляд, можно обеспечить интеграцию Среднего коридора с транспортной инициативой TRIPP. В этой системе координат Корея осуществляет мультимодальные перевозки в Центральную Азию через казахско-китайский логистический терминал в порту Ляньюньган. Полагаю, можно объединить потенциалы этих маршрутов и сформировать сквозную транспортно-логистическую цепочку от Кореи через Центральную Азию в Европу. В этом ключе большие перспективы открываются в тесном сотрудничестве между портом Пусан и казахстанскими портами на Каспии в части обмена передовым опытом и информацией, – считает Глава нашего государства.