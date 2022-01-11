Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса – самое главное
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Перед пленарным заседанием Мажилиса Глава государства провел встречу с лидерами фракций политических партий, представленных в Мажилисе Парламента, и внес на обсуждение кандидатуру Алихана Смаилова на пост Премьер-министра Республики Казахстан.
Руководители фракций политических партий высказались в поддержку кандидатуры Алихана Смаилова.
Затем Касым-Жомарт Токаев в соответствии со статьей 44 Конституции внес на рассмотрение Мажилиса Парламента кандидатуру Смаилова Алихана Асхановича для дачи согласия на назначение его на должность Премьер-министра.
«Предлагаю на рассмотрение Мажилиса Парламента кандидатуру Смаилова Алихана Асхановича на должность Премьер-министра Республики Казахстан. Он опытный специалист, ответственный государственный служащий. Работал председателем Агентства по статистике, помощником Президента, министром финансов, первым заместителем Премьер-министра. У него есть верное видение будущего экономики Казахстана и четкий план. Алихан Асханович очень хорошо знает работу Правительства. Уверен, что он с честью справится с возложенными на него обязанностями», – сказал Президент.
После обсуждения, в котором принял участие ряд депутатов, состоялось голосование, в результате которого Мажилис дал согласие Президенту назначить Алихана Смаилова на должность руководителя Правительства.
В ходе пленарного заседания Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий Указ о назначении Алихана Смаилова на должность Премьер-министра.
Президент поставил перед новым Правительством ряд конкретных задач в политической и социально-экономической сферах, а также в вопросах обеспечения национальной безопасности и обороны.
В завершение своей речи Глава государства выразил признательность всем казахстанцам за проявленную сплоченность.
«Во время недавних трагических событий абсолютное большинство наших сограждан проявили патриотизм, единство в борьбе с экстремистами. Считаю, что сплоченность народа, искренняя вера в идеи суверенного развития и Независимости Казахстана являются мощным фундаментом для консолидации общества и прогресса нашей страны. Вместе мы преодолеем все трудности. Вместе мы построим новый Казахстан!» – заявил Касым-Жомарт Токаев.