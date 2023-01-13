Токаев: Международная торговля продовольствием не должна подвергаться санкциям

Президент , Международное сотрудничество
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди принял участие в виртуальном саммите «Голос глобального Юга», проходящем под девизом «Единый голос, единая цель», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

В начале своего выступления президент выразил благодарность премьер-министру Нарендре Моди за приглашение принять участие в этом важном форуме. Он также поздравил Индию с началом председательства в «Большой двадцатке» (G20) в этом году и подчеркнул, что в Казахстане рассматривают это как заслуженное признание мировым сообществом глобального авторитета и влияния Нью-Дели.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на сессии саммита, что происходящие мировые кризисные явления сдерживают согласованные в 2015 году меры, направленные на обеспечение устойчивого развития и борьбу с изменением климата. Он подтвердил приверженность Казахстана курсу на решение возникающих проблем путем налаживания диалога и поиска общих точек соприкосновения на глобальном уровне.

Обращаясь к участникам форума, глава государства обозначил ряд приоритетных задач. В частности, он призвал все страны сконцентрировать усилия на достижении Целей устойчивого развития (ЦУР). Как было отмечено в выступлении, реализация ЦУР требует совместных усилий не только на уровне отдельных государств, но и на региональном и глобальном уровнях.

«Поэтому мы считаем важным создать в Казахстане Региональный центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана. Такой центр позволит обеспечить наиболее эффективную координацию проектной деятельности ООН в регионе», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана затронул проблему изменения климата. Он отметил, что температура в Центральной Азии повышается быстрее, чем в среднем по миру. За последние несколько лет в пяти странах центральноазиатского региона наблюдались сильные засухи. По его мнению, изменение климата требует более широкого международного взаимодействия и солидарности.

Касым-Жомарт Токаев также остановился на вопросах обеспечения водной безопасности. Согласно отчету ООН, в связи с изменением климата более 5 миллиардов человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды. Как считает глава государства, дефицит воды и растущая нестабильность негативно влияют на обеспечение продовольственной, энергетической и экологической безопасности государств. Кроме того, усиливается экономическая и геополитическая напряженность и нестабильность. В конечном итоге все последствия могут оказать глубокое влияние на безопасность во всем мире, и особенно на глобальном Юге, который становится все более подверженным засухам.

«Исходя из этого, я предлагаю ввести систему исключительных прав и преференций для передачи водных технологий, которые будут способствовать рациональному и справедливому использованию водных ресурсов», – подчеркнул глава нашего государства.

Президент заявил о том, что Казахстан и далее намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для борьбы с глобальным дефицитом продовольствия. По его мнению, международная торговля продовольствием и удобрениями не должна подвергаться санкциям или иным ограничениям.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев поддержал призыв премьер-министра Индии Нарендры Моди к деполитизации глобальных поставок продовольствия, удобрений и медицинских изделий.

Наряду с этим глава государства отметил, что в текущей геополитической ситуации особую важность приобретает надежная и диверсифицированная глобальная транзитная и транспортная инфраструктура. Он сообщил, что Казахстан проводит работу над диверсификацией транспортных маршрутов и активно развивает Транскаспийский международный транспортный коридор (Срединный коридор).

Президент считает актуальным принятие новых совместных мер, направленных на уменьшение угроз пандемий и биологических рисков. В этой связи лидер Казахстана вновь напомнил о выдвинутой им ранее инициативе по созданию Международного агентства по биологической безопасности.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан готов сотрудничать с партнерами в духе инклюзивности, многосторонности и доброй воли.

В саммите наряду с президентом Казахстана также приняли участие главы ряда государств, представляющих Азию, Африку и Латинскую Америку.

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