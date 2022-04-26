Фото пресс-службы Президента РК
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Токаев принял участие во внеочередном XXIII съезде партии "Amanat" – самое главное

Глава государства принял участие во внеочередном XXIII съезде партии «Amanat», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении перед делегатами съезда остановился на роли партии «Аmаnаt» в процессе кардинального реформирования государства и общества. Президент подчеркнул, что партия оказывает всестороннюю поддержку преобразованиям и вносит существенный вклад в реализацию концепции «слышащего государства».

«Аmаnаt» придает приоритетное значение утверждению принципа социальной справедливости. Исключительно важная миссия нашей организации – укрепление государственности и сохранение единства народа. На прошлом съезде было объявлено о ребрендинге партии. Начата работа по ее институциональной модернизации. Партия незамедлительно приступила к выполнению этих задач. Есть конкретные результаты, и мы уже видим изменения. Нужно продолжить эту работу, не сбавляя заданного темпа", – сказал Глава государства.

Президент напомнил, что чуть больше месяца назад в своем Послании народу Казахстана он представил масштабную программу политических реформ. Была начата работа по подготовке проекта поправок в Конституцию, без которых невозможна эффективная реализация намеченных масштабных преобразований.

"Цель конституционной реформы – заложить прочный фундамент дальнейшей всесторонней политической модернизации страны. На прошлой неделе проект поправок был направлен в Конституционный совет. Его принятие позволит выстроить качественно новую модель формирования и функционирования государственных институтов – Нового Казахстана. Довольно часто наши граждане задаются вопросом: что такое Новый Казахстан? Думаю, можно ответить на этот вопрос коротко и емко. Новый Казахстан – это, по сути, Справедливый Казахстан. Согласитесь, нашим гражданам явно не хватает социальной справедливости. Пренебрежение интересами простых людей происходит сплошь и рядом, и источником порой вопиющей несправедливости являются представители госаппарата. Отсюда устойчивое недоверие граждан к институтам власти. Поэтому перед партией «Amanat» стоит нелегкая задача выправления этой крайне неблагоприятной ситуации. Вы должны быть эффективным каналом взаимодействия между гражданским обществом и властью", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что изменения и дополнения в Конституцию направлены на комплексное переформатирование всей политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти. Это позволит окончательно отойти от суперпрезидентской формы правления, усилить полномочия Парламента, маслихатов.

Одним из приоритетов в выступлении названа модернизация партийно-политической сферы. Президент акцентировал внимание на либерализации партийного и выборного законодательства, которая укрепит роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти. Он полагает, что конкуренция за голоса избирателей станет более острой, изменятся динамика и содержание самого политического процесса.

"Мы видим, что в целом партийное поле приходит в движение. Ярким показателем начавшихся изменений является инициатива партии «Adal» об объединении с партией «Amanat». Пользуясь случаем, хочу выразить признательность лидерам и членам партии «Adal», принявшим такое важное решение. Построение Нового Казахстана требует общей солидарности и мобилизации усилий всех здоровых общественно-политических сил. Очень важно наладить диалог между партиями и развивать политическую систему. Поэтому считаю правильным поддержать это начинание партии «Adal» и объединиться. У «Adal» есть крепкое партийное ядро, сложилась собственная база сторонников. Это особенно ценно в условиях усиливающейся политической конкуренции", – считает Президент.

Как убежден Глава государства, конституционная реформа – это новая веха в истории нашей Независимости, продиктованная требованиями времени и запросами общества.

"Ранее я уже говорил, что оставлю должность председателя партии и покину ее ряды. Пришло время это сделать. Я принял решение с сегодняшнего дня прекратить полномочия председателя партии «Amanat» и выйти из ее состава. Безусловно, данный шаг носит символический характер. В связи с этим хочу поблагодарить всех за доверие и поддержку, оказанную мне в ходе президентских выборов. Также признателен за то, что в ответственное время вы доверили мне бразды правления партии. Мы вместе проделали большую работу. Но время не стоит на месте. Многое изменилось. Перед нами стоят масштабные задачи. Сегодня происходит глубокая демонополизация всех сфер в нашей стране. Этот процесс не должен обойти стороной и политическую систему. Считаю целесообразным, чтобы Глава государства не отдавал предпочтения какой-либо партии, иными словами, был политически нейтральным. Это моя незыблемая позиция", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что это решение создаст равные возможности для всех сторон и обеспечит справедливость политической системы. Независимость партии от исполнительной власти позволит укрепить доверие населения к партии и повысить ее авторитет.

"Сейчас партия обладает уверенным большинством в Мажилисе и маслихатах. Это дает ей возможность строго контролировать работу Правительства и акимов. Полагаю, что с выходом Президента из рядов партии ее стратегический курс не изменится. Несомненно, партия «Amanat» и впредь будет занимать особое место в политической жизни страны. Сохранив преемственность в политике, партия продолжит свою созидательную деятельность на благо страны", – заключил Глава государства.

Президент предложил кандидатуру председателя Мажилиса Парламента Ерлана Кошанова на должность председателя партии, охарактеризовав его как гражданина, обладающего высокими организаторскими способностями, большим опытом и знаниями.

Делегаты Съезда поддержали предложение Главы государства и единодушно проголосовали за кандидатуру Ерлана Кошанова.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что происходящие преобразования будут способствовать обновлению партии «Аmаnаt» в соответствии с современными реалиями.

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