Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

Президент

Во Дворце Независимости состоялась церемония вручения верительных грамот Главе государства чрезвычайными и полномочными послами восьми стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Верительные грамоты вручили посол Арабской Республики Египет Самех Шехата, посол Швейцарской Конфедерации Кристина Хонеггер-Золотухин, посол Эстонской Республики Марье Лууп, посол Султаната Оман Салах Джабуб, посол Венгрии Ференц Цомбош, посол Республики Гвинея-Бисау Браима Эмбало, посол Федеративной Республики Нигерия Джозеф Олусола Иджи и посол Королевства Дания Ларс Туесен.

В своем приветственном слове Президент подчеркнул приверженность Казахстана миролюбивому внешнеполитическому курсу.

– Сегодня действительно важный день – как для вас, представителей соответствующих стран, так и для Республики Казахстан. Убежден, что мы должны работать сообща, поскольку Казахстан является миролюбивым государством. Мы проводим сбалансированную и конструктивную внешнюю политику. Мы стремимся создать благоприятные условия для проведения реформ в стране. Хотел бы заверить вас, что двери министерства иностранных дел, государственных органов, включая резиденцию Президента, всегда будут открыты для вас, поскольку нам необходимо держаться вместе в этом весьма неспокойном и турбулентном мире, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #послы #верительные грамоты

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