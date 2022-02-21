Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами 7 государств. Верительные грамоты вручили послы Монголии Дорж Баярхуу, Греции Эфталия Какиопулу, Индонезии Мохамад Фаджрул Рахман, Марокко Мохаммед Рашид Маанину, Канады Алан Уилфред Хэмсон, Израиля Эдвин Натан Ябо Глусман, Венгрии Отто Иван Рона.
Поздравив послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, Касым-Жомарт Токаев заверил их в полной поддержке и содействии со стороны своей Администрации и казахстанского Правительства в выполнении благородных обязательств в нашей стране.
Глава государства отметил, что 2022 год ознаменован исторической вехой – 30-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и их странами.
"За эти памятные годы мы наладили всестороннее партнерство и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях. Этот спектр включает регулярный политический диалог, динамичное экономическое взаимодействие и активные гуманитарные связи. Самое главное, что наши отношения основаны на прочных узах дружбы, общих ценностях и взаимной поддержке", – сказал Президент.
По мнению лидера Казахстана, это в полной мере проявилось в первые дни текущего года, когда Казахстан столкнулся с жестоким и хладнокровным нападением внутренних и внешних деструктивных сил. Он отметил, что благодаря твердой воле и коллективной мудрости казахстанцев была предотвращена попытка государственного переворота, а заговорщики и вандалы привлечены к ответственности.
"После "январской трагедии" я не стремлюсь к реваншу или поляризации. Как Президент страны считаю важнейшим приоритетом консолидацию, а не раскол граждан Казахстана. Поэтому я выдвинул концепцию Нового Казахстана, которая призвана избавить от допущенной в прошлом серьезной несправедливости, не отказываясь при этом от действительных достижений, таких как межэтническое согласие и многовекторная внешняя политика. Мой гордый народ выходит из этого испытания еще более сильным, сплоченным, ориентированным на будущее и полным решимости сохранить свою государственность, суверенитет и территориальную целостность", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана призвал международных партнеров в переломный для нашей страны момент проявить солидарность с Казахстаном.
"Со своей стороны моя Администрация будет осуществлять масштабные политические и экономические реформы, обеспечивать неприкосновенность инвестиционных контрактов и неустанно бороться с коррупцией. В эпоху постпандемии призываю вас использовать свой огромный дипломатический и политический опыт для того, чтобы поднять наши двусторонние отношения на новые высоты. Казахстан готов к дальнейшему укреплению всесторонних связей с вашими государствами в двустороннем и многостороннем измерениях", – сказал Глава государства.
Обращаясь к послу Монголии, Президент отметил, что его страна является одним из ключевых партнеров Казахстана в Восточной Азии.
"Будучи близкими соседями и разделяя общие интересы, мы обладаем огромными возможностями для расширения нашего взаимодействия, особенно в торгово-экономической сфере. Кроме того, важную роль играют контакты между людьми. Более ста тысяч этнических казахов в Монголии – это «золотой мост» дружбы между нашими народами", – считает Касым-Жомарт Токаев.
Высоко оценив постоянно расширяющееся сотрудничество с Грецией, Глава государства отметил, что эта страна является важным партнером Казахстана в Европейском Союзе и Средиземноморье.
"Десятитысячная греческая диаспора Казахстана служит символом вечной дружбы и эффективного взаимодействия между нашими народами. Надеюсь, что мы воспользуемся новыми возможностями, особенно в области сельского хозяйства, туризма и строительства", – сказал он.
Лидер Казахстана назвал развитие тесного взаимодействия с Индонезией неотъемлемой частью казахстанской внешней политики в Юго-Восточной Азии.
"Мы являемся надежными партнерами с общими интересами как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Центральная роль Казахстана в инициативе "Пояса и пути" наряду с членством в Евразийском экономическом союзе открывает новые возможности для укрепления сотрудничества со странами АСЕАН, включая Индонезию", – сказал Президент.
Говоря об отношениях с Марокко, Глава государства отметил, что развитие взаимодействия с этой страной является одним из приоритетов стратегии Казахстана в Западной Африке.
"Мы готовы к совместным усилиям с Марокко в реализации инвестиционных инициатив и расширении двусторонней торговли", – заявил он.
Касым-Жомарт Токаев назвал Канаду надежным и близким партнером Казахстана в Западном полушарии, отметив успешное сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в обеспечении региональной и международной безопасности, верховенства закона и прав человека.
"Казахстан и Канада являются крупными странами с небольшим населением. У нас общие задачи по развитию национальных связей и обеспечению сбалансированного регионального развития. Я вижу множество возможностей в сферах горнодобывающей и тяжелой промышленности, сельского хозяйства и возобновляемых источников энергии, инфраструктуры и умных городов, информационных технологий и аэрокосмической отрасли", – сказал казахстанский лидер.
Обращаясь к послу Израиля, Президент Казахстана подчеркнул, что наши страны неустанно поддерживают добрые отношения, основанные на прочных человеческих связях, всестороннем сотрудничестве, общих ценностях и взаимных интересах.
"Динамичное взаимодействие на всех уровнях, включая Межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, служит нашей взаимной выгоде, открывая новые возможности для нашего партнерства. Казахстан рассчитывает и впредь расширять многогранные отношения с вашей страной, особенно в образовании, промышленном производстве, высоких технологиях и других направлениях", – сказал Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением констатировал установление подлинно стратегического партнерства с Венгрией, основанного на прочных исторических и культурных узах, а также общих ценностях и интересах.
"Наши страны имеют очень хорошее расположение в центре двух динамично развивающихся рынков. С одной стороны, они охватывают Евразийский регион, а с другой – Европейский союз. Это весьма выгодно для нас. Благодаря этому перед нашими предприятиями открывается множество возможностей для сотрудничества в различных секторах. Сегодня мы плодотворно взаимодействуем в сферах энергетики, транспорта и логистики, фармацевтической и пищевой промышленности. Мы остаемся привержены расширению связей в сельском хозяйстве, "зеленой" экономике, атомной энергетике, устойчивой промышленности, цифровизации и финансов", – заявил Президент.
В завершение лидер Казахстана пожелал дипломатам успехов и передал теплые приветствия лидерам их государств.