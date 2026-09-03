Токаев принял вновь назначенного главу МИД Мухтара Тлеуберди

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи Президент определил ключевые задачи внешнеполитического ведомства, поручив обеспечить последовательное продвижение национальных интересов Казахстана, укрепление сбалансированной внешней политики и развитие экономической дипломатии.

Особое внимание было уделено активизации многостороннего сотрудничества и повышению эффективности работы по защите прав и интересов граждан Казахстана за рубежом.

Также был рассмотрен график предстоящих международных мероприятий с участием Главы государства.