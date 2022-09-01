Токаев: Принято решение поднять уровень МЗП

В Казахстане внедрят новую методику определения минимальной заработной платы. Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Базовым фактом повышения благосостояния народа является рост зарплат адекватно рыночным условиям. Государство внедрит новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер. Мною принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге", – заявил Президент РК.

По словам Главы государства, это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан.