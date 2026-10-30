Токаев призвал к финансовой и всесторонней поддержке Совета старейшин ОТГ

По словам Главы государства, Казахстан возлагает особые надежды на ключевую роль экономического взаимодействия в рамках ОТГ.

– В этом году товарооборот нашей страны с государствами – членами Организации приблизился к 10 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 40%. Для сохранения такой динамики нам необходимо предпринять ряд шагов. Прежде всего, следует обеспечить качественное выполнение программы «Видение тюркского мира – 2040». В этой связи важно ускорить принятие Стратегии Организации тюркских государств на 2027-2031 годы. Мы поддерживаем предусмотренный в проекте документа комплекс мер по развитию торговли, инвестиций, финансов, промышленности, сельского хозяйства, цифровых технологий, образования, науки и других сфер. Принципиально важно, чтобы принимаемая пятилетняя стратегия была ориентирована на реализацию конкретных проектов.

Поэтому для достижения этой цели необходимо максимально задействовать возможности Тюркского инвестиционного фонда. У этого института огромный потенциал, для полноценной реализации которого необходимо создать все условия. Кроме того, для углубления экономической интеграции следует задействовать возможности Тюркской торгово-промышленной палаты. В период председательства Казахстана в этой структуре был проведен ряд мероприятий и подготовлены важные документы. Для придания дополнительного импульса этой работе можно было бы провести в 2027 году в нашей стране деловой форум. Полагаем, деятельность Совета старейшин ОТГ также очень значима. Нам необходимо оказывать данной структуре финансовую и иную всестороннюю поддержку, – предложил Президент.