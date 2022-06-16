Токаев призвал не торопиться с переходом на латиницу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая порекомендовал не торопиться с внедрением латиницы, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Есть еще один важный вопрос, касающийся языка. Речь идет о переходе на латиницу. Некоторые представители общественности обеспокоены тем, что мы до сих пор не можем избавиться от кириллицы. Но, прежде всего, это очень сложный лингвистический вопрос. Это тоже следует понимать. Мы уже дважды пытались перейти на латинскую графику. Однако неудачно», – обозначил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что необходимо провести всесторонний, глубокий анализ этого вопроса, принять взвешенное решение и не торопиться с переходом с кириллицы на латиницу.

«Я поручил Академии наук разработать специальную работу по новой орфографии казахского языка. Только тогда можно будет говорить о переходе на латиницу. Мы не должны торопиться. Достаточно посмотреть на надписи на билбордах на улице и названия министерств. Мы не можем их нормально прочитать, язык заплетается. Наш язык искажен. Откровенно говоря, это кажется противным природе казахского языка, неестественным и даже смешным. Нам не нужна такая поверхностная языковая реформа. Нам нужна настоящая реформа. Язык – это душа нации. К нему нельзя относиться с пренебрежением. Поэтому мы примем только ту графику, которая повысит статус нашего языка», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.