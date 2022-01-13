Политика Токаев призвал общество строить Новый Казахстан – Карин Лилия Сыздыкова

Выступление Президента в Мажилисе Парламента символизирует завершение острой фазы борьбы с террористами, отмечает Государственный секретарь РК Ерлан Карин.



Как обратил внимание Госсек­ретарь РК в сообщении в своем Тelegram-канале, если ранее в обращениях к нации Глава государства информировал людей обо всех действиях по отражению террористической агрессии и стабилизации ситуации, то нынешним выступлением власть в лице Президента показала, что не просто окончательно вернула инициативу в свои руки, но и задала новую повестку.



«Для граждан, общества и элиты было обозначено видение зав­трашнего дня.



Президентская повестка призвана вдохновить общество, дать надежду, оптимизм и задать конструктивную линию по решению наболевших проблем. Она содержит призыв ко всем принять участие в большом созидательном процессе – построении Нового Казахстана. Данный курс предполагает единение и консолидацию всех здравых общественно-политических сил для движения вперед.



Что означает Новый Казахстан? Это не только обновление госаппарата, как упрощенно представляют некоторые эксперты. Это в первую очередь перезагрузка общественных ценностей. Неприятие радикализма, крайних взглядов и действий, укрепление созидательного мотива. Преодоление всевозможных разломов в обществе. Это также означает продолжение поэтапных и сис­темных реформ. Гуманитарное измерение госполитики и ставка на человеческий капитал», – отметил Ерлан Карин.

