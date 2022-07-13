Токаев призвал офицеров КНБ глубоко просчитывать любую ситуацию

Выступая на торжественном собрании по случаю 30-летия Комитета национальной безопасности, Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал офицеров КНБ принимать продуманные и сбалансированные решения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что страна приступила к построению Нового Казахстана, глубинной модернизации всех сфер жизни. Государство будет последовательно развивать гражданское общество и защищать демократические принципы.

По его словам, на новом этапе развития главными ориентирами являются справедливость и верховенство закона. Он напомнил, что в мае подписал указ о реформировании КНБ, направленный на кардинальную трансформацию его деятельности и повышение качества управления системой национальной безопасности.

"Для успешной реализации всех преобразований нам нужны современные спецслужбы, способные эффективно противодействовать любым угрозам. Органы национальной безопасности находятся на передней линии защиты национальных интересов и борьбы с нарастающими вызовами современности. Поэтому необходимо устранять проблемы еще на стадии их формирования, делая упор на аналитическую и информационно-разведывательную работу. Казахстан проводит сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, направленную на укрепление глобальной и региональной безопасности. Поэтому крайне важно развивать продуктивное сотрудничество по линии спецслужб с государствами, которые являются нашими союзниками и стратегическими партнерами. При реализации стратегических целей в сфере безопасности ни в коем случае нельзя допускать ущемления прав граждан и ухудшения делового климата в стране", – отметил Президент.

Глава государства полагает, что служба в специальных органах требует универсальных знаний, масштабного видения ситуации, способности принимать продуманные, сбалансированные решения.

"Важно, чтобы каждый из вас был образцом честности и профессионализма, всегда и во всем во главу угла ставил интересы государства. От ваших профессиональных действий и личных качеств зависят надежная защита и продвижение национальных интересов, доверие граждан к власти, будущее нашей страны. Поэтому ваша важная обязанность глубоко просчитывать любую ситуацию и принимать взвешенные и мудрые решения", – заявил Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к офицерам.