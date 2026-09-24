Токаев призвал писателей уделять больше внимания городской тематике

Президент,Литература

Президент в своем выступлении на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі призвал писателей уделять больше внимания произведениям, посвященным городской тематике, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Мы много говорим об ауле. На каждой встрече мы напоминаем, что аул – золотая колыбель нашего народа. И это действительно так. Это уже аксиома, которую не нужно повторять. Как известно, во всем мире сохраняется тенденция к урбанизации. В наши дни город стал главным центром притяжения, в котором сосредоточены все блага для качественной жизни. Да и сегодня мы собрались в городе. Именно поэтому нашим безусловным приоритетом становится развитие и продвижение городской культуры. В этом контексте нам необходимо идти в ногу с глобальными трендами.

Некоторые писатели делят молодежь на две группы. Первая – это «асфальтные», или «шала» казахи, живущие в городе. Вторая – это истинные казахи – жители аулов. Это в корне неправильная позиция. Сегодня молодые люди, проживающие в городах, получают качественное образование на родном языке в казахских школах. Нам нужно раз и навсегда прекратить раскалывать общество. Никто не имеет права делать это. С учетом этого я недавно дал поручение министерству культуры и информации организовать литературные конкурсы среди писателей на подготовку произведений, посвященных городской тематике. Это нужно нашему народу, в первую очередь, молодежи, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

#город #Токаев #писатели #аул #произведения

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