Токаев: Проблема открытых люков в "столице Евразии" – просто позор

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на встрече с активом столицы высказался о проблеме открытых канализационных люков в городе, сообщает Kazpravda.kz.
"Проблема люков – просто позор. В столице, которую мы называем "столицей Евразии", люди пропадают в люках. И целое правительство вместе с акиматом не могут решить эту проблему. Сейчас, правда, уже как-то подобрались к решению этой проблемы, но в городе, где проходят саммиты, крупные международные встречи, где мы говорим о том, что это лучший город Евразии, в люках пропадают дети! Это что такое? Это позор просто. Нужно заняться земными вопросами. Поменьше разговоров, поменьше красивых речей. А просто надо работать. Прежде всего, для людей", - сказал
Глава государства.
Стоит отметить, что несчастные случаи, связанные с гибелью людей в люках столицы, происходили не однократно. Так, в конце февраля 13-летнего Бакдаулета Омирхана нашли мертвым на дне колодца. Волонтеры и полицейские искали подростка 4 дня. Все это время люк был засыпан снегом. Тогда же волонтеры обнаружили по всему городу больше сотни незакрытых колодцев только в одном из районов столицы. Такая же трагедия произошла и в ноябре прошлого года. Тогда жертвой люка-убийцы стала 13-летняя Аружан Маратова. Также 28 мая текущего года в колодец упал мальчик, которого вытащил случайный прохожий.
"Проблема люков – просто позор. В столице, которую мы называем "столицей Евразии", люди пропадают в люках. И целое правительство вместе с акиматом не могут решить эту проблему. Сейчас, правда, уже как-то подобрались к решению этой проблемы, но в городе, где проходят саммиты, крупные международные встречи, где мы говорим о том, что это лучший город Евразии, в люках пропадают дети! Это что такое? Это позор просто. Нужно заняться земными вопросами. Поменьше разговоров, поменьше красивых речей. А просто надо работать. Прежде всего, для людей", - сказал
Глава государства.
Стоит отметить, что несчастные случаи, связанные с гибелью людей в люках столицы, происходили не однократно. Так, в конце февраля 13-летнего Бакдаулета Омирхана нашли мертвым на дне колодца. Волонтеры и полицейские искали подростка 4 дня. Все это время люк был засыпан снегом. Тогда же волонтеры обнаружили по всему городу больше сотни незакрытых колодцев только в одном из районов столицы. Такая же трагедия произошла и в ноябре прошлого года. Тогда жертвой люка-убийцы стала 13-летняя Аружан Маратова. Также 28 мая текущего года в колодец упал мальчик, которого вытащил случайный прохожий.