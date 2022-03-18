Политика Токаев продолжает реформы, даже несмотря на геополитические шоки – политолог 18 марта 2022 г. 1:45 Самат Нуртаза, политолог Объявленный Главой государства курс политических реформ продолжается, даже несмотря на происходящие в мире серьезные геополитические шоки. Импонирует решительность Президента, который, безусловно, с учетом сложившихся обстоятельств продолжает «вести Казахстан своим путем». И путь этот, судя по задачам, поставленным Касым-Жомартом Токаевым, будет проложен по траектории, сложившейся из назревших в казахстанском обществе запросов на такую власть, для которой интересы народа стоят на первом месте. Несколько неожиданным и где-то даже революционным стало предложение о запрете ближайшим родственникам Президента занимать высокие должности политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе. Это очень своевременное и необходимое послание, адресованное не столько себе, сколько будущим руководителям нашего государства. Это своего рода послание в будущее, чтобы следующие президенты не повторяли ошибок прошлого. Данная законодательная инициатива очень важна еще и для того, чтобы дать понять народу – все равны, и не должно быть тех, кто «ровнее». Если люди видят, что закон одинаков для всех, тогда у них будет больше доверия к власти. Я выступаю за однопалатный Парламент в нашей стране. Считаю, что однопалатный Парламент, который будет представлен всей палитрой политической и общественной мысли страны, мог бы иметь еще большую ответственность как перед государством, так и перед нацией. Но меня радуют и заявленные изменения в структуре законодательной власти. Я имею в виду сокращение численности Сената. Что меня, как уроженца Семея, обрадовало больше всего, так это воссоздание прежнего административно-территориального статуса моей малой родины. И очень символично, что новая область будет называться Абайской – в честь нашего великого просветителя, философа и поэта. Я уже получил сотни звонков с поздравлениями по этому поводу, весь регион искренне рад и празднует это решение Главы государства.