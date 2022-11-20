Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах президента Казахстана
Политика
Глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовал на внеочередных выборах президента страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовал на участке №58 во Дворце школьников в городе Астане.
Ранее сообщалось, что к голосованию приступили все избирательные участки в Казахстане.
В списки избирателей вошли порядка 12 миллионов казахстанцев. Для них открыты свыше 10 тысяч участков по всей стране.
Проголосовать граждане могут за одного из шести кандидатов:
Абден Каракат;
Ауесбаев Нурлан;
Дайрабаев Жигули;
Кажыкен Мейрам
Токаев Касым-Жомарт;
Турсынбекова Салтанат.
Также в бюллетенях есть строка «Против всех».