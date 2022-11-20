Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах президента Казахстана

Фото: akorda.kz

Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовал на участке №58 во Дворце школьников в городе Астане.

Ранее сообщалось, что к голосованию приступили все избирательные участки в Казахстане.

В списки избирателей вошли порядка 12 миллионов казахстанцев. Для них открыты свыше 10 тысяч участков по всей стране.

Проголосовать граждане могут за одного из шести кандидатов:

Абден Каракат;

Ауесбаев Нурлан;

Дайрабаев Жигули;

Кажыкен Мейрам

Токаев Касым-Жомарт;

Турсынбекова Салтанат.

Также в бюллетенях есть строка «Против всех».