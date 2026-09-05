Токаев произвел назначения в Аппарате Совета Безопасности

Президент

Глава государства подписал распоряжения о новых кадровых назначениях

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых назначений в Аппарате Совета Безопасности Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Указом Главы государства Баймукашев Мурат Калибекович назначен Руководителем Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Нуржан Каджиакбаров назначен первым заместителем Руководителя Аппарата Совета Безопасности. Он освобожден от ранее занимаемой должности.

Руслан Жаксылыков назначен заместителем Руководителя Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан с освобождением от ранее занимаемой должности.

Еще одним заместителем Руководителя Аппарата Совета Безопасности назначен Геннадий Зуев.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Акорда

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