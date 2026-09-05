Токаев произвел назначения в Аппарате Совета Безопасности

Глава государства подписал распоряжения о новых кадровых назначениях
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых назначений в Аппарате Совета Безопасности Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Нуржан Каджиакбаров назначен первым заместителем Руководителя Аппарата Совета Безопасности. Он освобожден от ранее занимаемой должности.
Руслан Жаксылыков назначен заместителем Руководителя Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан с освобождением от ранее занимаемой должности.
Еще одним заместителем Руководителя Аппарата Совета Безопасности назначен Геннадий Зуев.