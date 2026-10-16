Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия

Президент

На полях Саммита по вопросам биоразнообразия в рамках COP17 в Ереване состоялись встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с Генеральным директором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани и исполнительным вице-председателем Европейской комиссии по вопросам чистого, справедливого и конкурентоспособного перехода Терезой Риберой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе встречи с Халедом аль-Анани обсуждены перспективы взаимодействия Казахстана с ЮНЕСКО в сферах образования, науки и культуры.

Отмечена важность расширения сотрудничества в продвижении международных инициатив, направленных на развитие гуманитарных связей и укрепление диалога между народами.

В беседе с Терезой Риберой были затронуты вопросы укрепления сотрудничества Казахстана и Европейского союза в сферах устойчивого развития, энергетики и охраны окружающей среды.

#Токаев #встречи #саммит

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