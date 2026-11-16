Токаев провел совещание с руководством КНБ

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

Президент представил нового председателя Комитета национальной безопасности Марата Ирменова и поставил перед ним ряд задач, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

Глава государства отметил необходимость реформирования системы органов национальной безопасности, выработки новых подходов к достижению поставленных перед ними целей и повышения эффективности деятельности.

Он подчеркнул, что приоритетное внимание следует уделять реализации принципа «Закон и Порядок», обеспечению национальных интересов государства в экономической сфере, противодействию коррупции и других нарушений закона.

Президент также поручил усилить работу по совершенствованию подбора кадров, предупреждению угроз социально-экономической стабильности, осуществлению профилактических мер по предупреждению коррупционных рисков, в том числе в ходе реализации приоритетных государственных программ.

#Казахстан #КНБ #Токаев

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