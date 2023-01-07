Токаев провел телефонный разговор с Эмомали Рахмоном

Президенты обменялись поздравлениями по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Таджикистаном.

Фото: Акорда

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы главы государств обменялись поздравлениями по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Таджикистаном.

Президенты отметили, что за эти годы между странами выстроены многогранные и взаимовыгодные межгосударственные связи, которые укрепляются в духе стратегического партнерства.

Собеседники подчеркнули динамичное развитие кооперации в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также тесное сотрудничество Казахстана и Таджикистана по линии международных организаций.

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон вновь подтвердили готовность к тесной совместной работе по дальнейшему укреплению казахско-таджикских отношений.