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Токаев провел телефонный разговор с Мирзиёевым
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.    

Президенты Казахстана и Узбекистана выразили удовлетворение поступательным развитием двустороннего сотрудничества в различных областях. В повестке дня новые совместные проекты, которые будут реализованы в ближайшие годы.

В ходе обсуждения ситуации в Центральной Азии главы государств достигли договоренности о совместных усилиях в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Казахстан и Узбекистан будут оказывать экономическую и гуманитарную помощь кыргызскому народу.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев также высоко оценили итоги саммита ШОС, прошедшего 10 ноября под председательством России.

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