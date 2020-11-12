Токаев провел телефонный разговор с Мирзиёевым

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Президенты Казахстана и Узбекистана выразили удовлетворение поступательным развитием двустороннего сотрудничества в различных областях. В повестке дня новые совместные проекты, которые будут реализованы в ближайшие годы.
В ходе обсуждения ситуации в Центральной Азии главы государств достигли договоренности о совместных усилиях в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Казахстан и Узбекистан будут оказывать экономическую и гуманитарную помощь кыргызскому народу.
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев также высоко оценили итоги саммита ШОС, прошедшего 10 ноября под председательством России.