Токаев провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
620
Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Прежде всего стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
В данном контексте была отмечена важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего официального визита президента Казахстана в Арабские Эмираты.
Главы государств подтвердили взаимное стремление к дальнейшему расширению политического диалога, активизации торговых связей и реализации совместных проектов в различных секторах экономики.