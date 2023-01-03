Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Международное сотрудничество
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 января, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Кazpravda.kz.
Подробности рассказали в телеграм-канале "БОРТ № 1".
Президенты поздравили друг друга с Новым годом и выразили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества между странами.
Также лидеры в ходе разговора обсудили конкретные вопросы сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сферах.
Разговор состоялся по инициативе российской стороны.