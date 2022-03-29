Токаев провел в Акорде совещание по вопросам реализации нового Послания

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам реализации Послания "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В заседании приняли участие Премьер-министр, Председатель Мажилиса Парламента, Государственный секретарь, Руководитель Администрации Президента и его заместители, а также Председатель Центральной избирательной комиссии.

Глава государства заслушал предложения участников встречи и дал ряд поручений, направленных на эффективное исполнение Общенационального плана мероприятий по реализации мартовского Послания Президента народу Казахстана.

Отметим, ранее Касым-Жомарт Токаев утвердил Общенациональный план по реализации нового Послания.