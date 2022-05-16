Токаев провел встречу с Путиным после саммита ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

После завершения юбилейного саммита ОДКБ Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе взаимодействие в торгово-экономической сфере, а также график предстоящих мероприятий, сообщила пресс-служба Главы государства.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности глав государств – участников ОДКБ, приуроченной к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации.