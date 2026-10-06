Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, завершившего свой государственный визит в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Ранее сообщалось, что Президент назвал первый визит главы Омана в Казахстан историческим событием. Во время визита подписан ряд документов. В частности, Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Султаната Оман о поощрении и взаимной защите инвестиций и другие. Касым-Жомарт Токаев наградил Султана Омана орденом «Алтын Қыран». Глава государства положительно оценил реализацию совместных с Оманом проектов.