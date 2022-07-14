Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Правительство
Токаев раскритиковал Правительство за рост цен на продукты

Президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал Правительство за рост цен на продукты, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Самая главная задача Правительства и Национального банка – стабилизация инфляции и принятие мер по повышению доходов населения. Наиболее серьезной проблемой является рост инфляции. На рост цен повлияла продовольственная инфляция. Ее уровень достиг 19,2 процента. Некоторые виды продуктов подорожали процентов на 80. Меры Правительства, направленные на стабилизацию цен, оказались малоэффективными", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что Правительство хочет остановить инфляцию по старинке, но даже тогда корректирует цены лишь искусственно за счет выделения дополнительных средств. 

"Иными словами, борьба идет не с причиной высоких цен, а со следствиями, но по факту должно быть наоборот. Правительство переложило всю ответственность на регионы. Они используют административный ресурс и ходят по магазинам. Других подходов и новых идей нет. Такая работа никогда не была эффективной. Словом, нет новой позиции, отвечающей закону рынка. Нужно навести порядок в этом вопросе", – поручил Президент. 

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