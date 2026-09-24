Токаев раскритиковал работу общественных объединений

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«Мне сообщили, что ряд республиканских общественных объединений существует на бумаге и имеет лишь громкие «вывески», а по-факту представляет собой конторы «Рога и копыта». Ясно, что такие структуры создавались не для защиты интересов граждан, а в лучшем случае – в карьеристских целях», - отметил Президент.

По словам Главы государства, дело доходило до мошеннических схем. Это недопустимо, поэтому подобные факты передаются в ведение правоохранительных органов.