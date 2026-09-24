Токаев раскритиковал работу общественных объединений

Свою критику Глава государства озвучил на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, передает корреспондент Kazpravda.kz
«Мне сообщили, что ряд республиканских общественных объединений существует на бумаге и имеет лишь громкие «вывески», а по-факту представляет собой конторы «Рога и копыта». Ясно, что такие структуры создавались не для защиты интересов граждан, а в лучшем случае – в карьеристских целях», - отметил Президент.
По словам Главы государства, дело доходило до мошеннических схем. Это недопустимо, поэтому подобные факты передаются в ведение правоохранительных органов.
«Нужно поставить заслон «сервисным» организациям, создаваемым исключительно под освоение государственного заказа. В стране действует множество консультативно-совещательных органов, но их работа зачастую разрозненна, а функции дублируются. Халық Кеңесі предстоит обеспечить их координацию, свести воедино экспертный потенциал, систематизировать все поступающие предложения», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.