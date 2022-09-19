Токаев рассказал главам глобальных фининститутов о новых возможностях в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителями глобальных финансовых институтов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Программу визита Главы государства в Нью-Йорк открыла встреча в формате рабочего завтрака с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых такие компании, как Citi, Goldman Sachs, NASDAQ, Auerbach Grayson & Company LLP, Franklin Templeton, Brightlight Capital, AllianceBernstein, Jefferies Financial Group, Luxor Capital Group, Paine Schwartz Partners LLC, New Silk Road Forum, Robotti & Company Advisors, TPG Capital, Grupo Los Grobo.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал американских финансистов о масштабных политических и экономических реформах.

Глава государства разъяснил значение этих важных преобразований с точки зрения их влияния на финансово-экономический сектор.

«Что это означает для бизнеса и финансовых институтов? Это означает расширение доступа к рынку и повышение прозрачности, и в целом – новые возможности для частного сектора и международных партнеров», — подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев рассказал участникам мероприятия о возможностях Казахстана в осуществлении совместных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики.

В частности, Глава государства остановился на перспективах сотрудничества с Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына». Он указал на благоприятные возможности, открывающиеся в связи с приватизацией активов Фонда.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на огромный потенциал нашей страны в сферах энергетики, зеленой экономики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, а также отметил условия, созданные в Международном финансовом центре «Астана».

В завершение Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Правительство нашей страны готово оказать полную поддержку американским деловым кругам в реализации инвестиционных проектов.